William Byrd Middle School has announced students who have been named to the A and A/B Honor Rolls for the first nine weeks.

“With how challenging school has been this year, we are so proud to have so many students earn honor roll distinctions,” said WBMS Assistant Principal Katherine Hutchison.

Students on the A Honor Roll include:

Grade 6: Alyssa Abdelhadi, Erica Barton, Kyle Bell, Aubrey Blewett, Raegan Bowman, Hudson Cain, Addison Collins, Cohen Cook, Jenna Cruz, Fallon Davis, Heidi Dixon, Cooper Dooley, Campbell Duff, David Foster, Caiden Harnish, Jeremiah Harper, Brihanna Harris, Emmalee Harris, Sophie Hoagland, Brandon Hurley, Levi Johnson, Owen Johnson, Cole Johnston, Stella Jones, Britton Jordan, Landyn Kidman, Reagan Kirby, David Krawczyk, Austin Kroner, Vincent Liu, Olivia Long, Helena Longstreth, Olivia Lorek, Joseph Madonna, Jackson McCoy, Ellie McCulloch, Emma Milliron, Tyler Minnix, Penley Moore, Elena Mullen, Sarah Nguyen, Carly Norton, Kendall Norton, Sadie Panko, Brody Parrish, Sebastian Perdomo, Nathan Pickeral, Myles Preston, Thomas Purcell, Grace Reynolds, Bruce Robinson, Colin Rodgers, Willow Seth, Aubrey Sink, Elliott Smith, Riley Spradlin, Ramsay Stephens, Zachary Stiltner, Bailey Tabor, Zane Telsch, Gavin Thornton, McKayla Tingler, Izabella Trumble, Owen Webb, Colton West, Connor Whitehead, Aiden Wright, and Maggie Zimmerman.

Grade 7: Kyndall Agee, Joshua Allen, Ryan Barber, Aiden Barton, Kelsey Bell, Ainsley Bolen, Braeden Booth, Aubrey Booze, Sophia Brown, Austin Bumgarner, Olivia Bustamante, Lily Carrell, Anna Carter, Jillian Christopher, Addison Clark, Asher Claybrook, Sydney Coles, Matilyn Cox, Bianca De‛Melo, Ashton Dillon, Paul Ferrebee, Draven Flinchum, Hallie Foster, Samuel Geist, Elizabeth Gheen, Sofia Gonzalez, Brooke Hale, Keegan Harnish, Keegan Harold, Tyler Harris, Brooke Hershel, Ryan Hurley, Taylor Jacobsen, Macabe James, Brooke Justus, Tate Kotz, Tatianna Kubik, Carter Leonard, Kenady Leonard, Elizabeth Martinez, Lindsay Murtaugh, Emily Ngo, Jayden Niday, Lilian Perez, Mallory Peroulas, Andrew Reynolds, Gabrielle Romeo, Kyle Saccocci, Mitchell Sigafoes, Emma Simpson, James Smith, Jarrett Smith, Mallory Summo, Ethan Sutton, Annabelle Teague, Zane Vasser, Lucy Whitenack, Darin Witcher, and Lennon Wright.

Grade 8: Ava Ashworth, Hunter Butterworth, Graylen Castleberry, Graysen Divers, Camryn Dullaghan, Emily Fisher, Bailey Gibson, Kendall Gordon, Payton Hall, Aidan Hardy, Nathan Hiemstra, Hannah Janney, Jada Johnson, Mallory Johnson, Kristin Kochendarfer, Nathaniel Lynn, Kaylee Makuch, Ryan Markham, Emma Matthews, Grace Onwi, Eliza Otey, Ellawyn Pagan, Christian Parker, Spencer Peters, Madelyn Pittman, Ethan Powell, Becca Radford, Meera Raichura, Maileigh Redmond, Reid Ruble, Gino Ruks, Emma Rupe, Vanessa Sattah, Gregory Stiltner, and Camden West.

Students on the A/B Honor Roll include:

Grade 6: Elizabeth Abrams, Adok Adok, Jamaria Alexander‛Hairston, Janelle Bibby, Ava Brown, Madelyn Brown, Lane Brunk, Natalie Buck, Riley Carlisle, Andrew Carter, Colter Dean, Carina Dibenedetto, Alexis Felty, Jaxon Fowler, Clarissa Gill, Nathaniel Hale, Savannah Hardman, Jayden Hardy, Lanaiya Hardy, Aniyah Harper, Ronni Hubbard, Christopher Hurd, Wyatt Jacobsen, Lukas Johnson, Alexander Jones, Arianna Krista, John Lasecki, Scotlyn Leonard, Ailynn Macauley, Bradley Martin, Mia Martin, Layla Matz, Ella McCoy, Falyn Melson, Ayden Morrison, Sydney Nichols, Giovanni Pandolfini, Jude Parkhurst, Jeremy Paul, Maggie Peters, Genevieve Price, Michael Ramos, Luke Richardson, Makayla Ring, Hayleigh Sallee, Abigail Saritelli, Jonah Schofield, Charley Sherburne, Alexis Short, Nicolas Sipes, Riley Slusher, Noah Spradlin, Tarren Staten, Aubrey Tidrow, Michael Tidrow, Jakeem Toler, Lauren Toney, Nicholas Toney, Sydney Tuck, William Turman, Kara Watkins, Sammara Weaver, Blake Webb, Colton West, Skye Williams, Makaylah Witt, Logan Wood, Isabella Worley, Carsyn Yates, and Mija Zavala.

Grade 7: Jeremy Abbott, Ethan Alexander, Blake Austin, Ashleigh Barton, Olivia Basham, Sawyer Bolen, Ella Brady, Jacob Bray, Kaylin Bumgarner, Quin Carter, Jacob Courtemanche, Conlyn Cunningham, Evelyn Dickason, Kendall Dodson, Emma Dooley, Nevaeh Edwards, Shelby Ensor, Katelynn Franks, Cody Gardner, Braelynn Gibson, Chloe Gill, Kevin Green, Benjamin Grimm, Ryleigh Grubb, Avery Harper, Alexander Hastings, Kalee Hayes, Gavin Hilliker, Natalie Holland, Jaden Holmes, Landon Hopkins, Isabel Hristov, Owen Humphreys, Lauren Johnson, Cary Jones, Connor Jones, Addison Kincer, Shelby Krawczyk, Carleigh Leonard, Iziah Logan, Kennedy Lohrmann, Teddi Lorenz, Kayla Lovern, Cannnin Lutz, Cara May, Dagan Miller, Autumn Mills, Collin Mills, Parker Minnix, Melissa Monk, Miley Moses, Charlotte Mullen, Cason Nichols, Leila Pichardo, Makiya Price, Meisha Robinson, Adleigh Ross, Justyn Rozenboom, Keith Schult Jr., Makenzie Scott, Ava Sexton, Dyllan Shepherd, Napiray Sierra‛Prin, Tanner Songer, Taylor Spangler, Christian Stanley, Payton Steahly, Kaeleigh Swan, Evan Tabor, Camden Thepsimuong, Angelina Thomas, James Toler, William VanName, Joshua Vaughan, Aliyah Ware, Micah Wheeler, Devin Wilkins, Noah Williams, Kaleb Woolridge, Morrison Wright, and Dawson Young.

Grade 8: Blake Anderson, Mario Arias, Natalia Baker, Layla Bannister, Isaiah Board, Marshall Bruner, Nicholas Bustamante, Skylar Coalter, Evan Copening, Emma Craddock, Madeline Cunningham, Zahara Davis, Brogan Dent, Gabriel Dixon, Abigail Dooley, Alejandro Dooley, Kaitlyn Duncan, Hayden Eads, Savanna Fisher, Skylar Fitzgerald, Natalie Frederick, Devin Freeman, Lacie Gibson, Emily Glass, William Glover, Wendy Grimm, Macie Hall, Hayden Hamblin‛Lish, Ethan Haston, Megan Higgins, Sophie Holcomb, Allie Jamison, Jhaquin Johnson, Lillian Johnson, Hayley Lackey, Raelyn Lancaster, Sara Lang, Kendall Lecas, Max Livingston, Zoey Mann, Samantha Martin, Riley Maydian, William Obenchain, Ashley Ortiz‛Martinez, Genevieve Paul, Marcayla Poindexter, Elizabeth Reid, Blake Richardson, Cheyenne Robertson, Nathan Rogers, Jonathan Rosser Jr., Landon Sarver, Nathan Short, Luke Skelton, Zheniya Staples, Josephine Taylor, George Thomas, William Thompson, Stephen Underwood, Sarah Wilcox, Carson Wood, Grace Woodcock, Mary Wray, and Virginia Yonce.