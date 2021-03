The Virginia Department of Health (VDH) on Thursday confirmed that a child in the Central Virginia Region died from complications of a chronic health condition and COVID-19. VDH will disclose no further information about the child to protect privacy and out of respect for the patient’s family.

This is the first reported death in a child under 10 years old with COVID-19 in Virginia.

“Our heartfelt condolences are extended to the family and friends of this child,” said State Health Commissioner M. Norman Oliver, M.D., M.A. “While fewer cases of COVID-19 are reported in children compared with adults, children are not immune to the disease. Across the country, there have been more than 80 COVID-19 deaths among children under 5 years old and more than 180 COVID-19 deaths among children 5 to 17 years old. At a time when vaccination efforts give us reason to be hopeful, we cannot let down our guard. Please continue to do the things we know protect others because they reduce virus spread – get vaccinated when it’s your turn, wear a face mask, stay 6 feet away from others when outside the home, avoid large crowds, and wash your hands often.”

This death will be reflected on the VDH COVID-19 data dashboard on Friday, March 5, 2021.

To lower the risk of spreading respiratory infections, including COVID-19, the Virginia Department of Health encourages everyone to:

Wear a cloth face covering in public.

Practice social distancing. Maintain at least six feet of space between yourself and other individuals.

Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds; use an alcohol-based hand sanitizer if soap and water are not available.

Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.

Stay home when you are sick. If you are experiencing symptoms of COVID-19, get tested.

Avoid contact with sick people.

Cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve (not your hands) when coughing or sneezing. Avoid touching your eyes, nose, and mouth.

Avoid large gatherings and contact with crowds.

Get a flu shot.

Get a COVID-19 vaccine when it is available to you.

For more information on COVID-19 in Virginia, visit www.vdh.virginia.gov/coronavirus and www.cdc.gov/coronavirus.

El Departamento de Salud de Virginia confirma la primera muerte en el rango de edad de 0 a 9 años por COVID-19

Hoy, el Departamento de Salud de Virginia (VDH) anunció que un niño en la región de Central Virginia murió por complicaciones de una afección de salud crónica y COVID-19. VDH no divulgará más información sobre el niño para proteger la privacidad y por respeto a la familia del paciente. Esta es la primera muerte reportada en un niño menor de 10 años con COVID-19 en Virginia.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de este niño”, dijo el Comisionado de Salud del Estado M. Norman Oliver, MD, MA “Si bien se reportan menos casos de COVID-19 en niños en comparación con adultos, los niños no son inmunes a la enfermedad. En todo el país, ha habido más de 80 muertes por COVID-19 entre niños menores de 5 años y más de 180 muertes por COVID-19 entre niños de 5 a 17 años. En un momento en que los esfuerzos de vacunación nos dan motivos para tener esperanzas, no podemos bajar la guardia. Continúe haciendo las cosas que sabemos que protegen a los demás porque reducen la propagación del virus: vacúnese cuando sea su turno, use una mascarilla, manténgase a 6 pies de distancia de los demás cuando esté fuera del hogar, evite las grandes multitudes y lávese las manos con frecuencia”.

Esta muerte se reflejará en el panel de datos de COVID-19 de VDH el viernes, 5 de marzo de 2021.

Para reducir el riesgo de propagar infecciones respiratorias, incluyendo COVID-19, el Departamento de Salud de Virginia anima a todos a que:

Usen una cubierta facial de tela en público.

Mantengan distanciamiento social. Mantenga por lo menos seis pies de espacio entre usted y otras personas.

Se laven las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante 20 segundos, o usen un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

Limpien y desinfecten objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Se queden en casa cuando estén enfermos. Si tiene síntomas de COVID-19, hágase la prueba.

Eviten estar en contacto cercano con otras personas enfermas.

Se cubran la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con la manga (no con las manos) al toser o estornudar. Eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Eviten las grandes reuniones y el contacto con multitudes.

Se vacunen contra la gripe.

Reciban una vacuna contra COVID-19 cuando esté disponible para usted.

Para obtener más información sobre COVID-19 en Virginia, visite www.vdh.virginia.gov/coronavirus y www.cdc.gov/coronavirus.